Der Top-Torschütze der Bundesliga kommt aus Klagenfurt und am Tag des Transferschlusses in Europa ist gar nicht mehr sicher, ob er denn auch bliebt. Markus Pink (12 Saisontore) weckte im Winter Begehrlichkeiten, zuletzt sogar von einem Ex-Stürmerstar Italiens. Filippo Inzaghi streckte als Trainer von Reggina (Serie B) seine Fühler nach Pink aus, will ihn noch zum Last-Minute-Wintertransfer machen. Pink soll Reggina - aktuell Tabellendritter in Italien zweiter Liga - erstklassig machen.