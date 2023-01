Die Austria Klagenfurt verstärkt ihre Offensive mit Nicolas Binder. Der 21-jährige Mittelstürmer wechselt von Rekordmeister Rapid Wien nach Waidmannsdorf und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Winterzugang wird im Anschluss an das Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice zum Team stoßen.

Binder wechselte schon im Alter von sieben Jahren von seinem Heimatklub Union Mauer in den Rapid-Nachwuchs, durchlief alle Akademie-Teams und schaffte über die Amateure den Sprung zu den Profis, mit denen er auch ins Winter-Camp nach Belek (Türkei) gereist und zuletzt im Test gegen FK Teplice (3:1) von Beginn an zum Einsatz gekommen war.

Für den 1,93-Meter-Mann stehen sieben Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor, drei Assists) in der Kampfmannschaft sowie 57 Partien (elf Treffer, acht Vorlagen) für SK Rapid II in der 2. Liga in der Statistik. Sein Bundesliga-Debüt gab der Junioren-Teamspieler am 10. April 2022 gegen den Wolfsberger AC (2:1).

"Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel schon in diesem Winter geklappt hat und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und ich werde alles geben, um das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen und mitzuhelfen, die Ziele zu erreichen", blickt Binder voraus. Sein Vertrag bei Rapid wäre im Sommer ausgelaufen, doch auch nach dem Mittelfußbruch bei Jonas Arweiler bestand beim Team von Ex-Rapid-Coach Peter Pacult bereits jetzt Handlungsbedarf.