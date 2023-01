Wenn Austria-Kicker Fabian Miesenböck an die letzten drei Jahre zurückdenkt und in Gedanken schwelgt, hat er so manches zu verarbeiten. Das Aus von Mattersburg war ein regelrechter Schock. "Das war extrem bitter für uns alle." Er hielt sich daraufhin zwar bei Hartberg fit, doch diese Phase verlangte ihm einiges ab. "Ich bin damals frisch Papa geworden und stand plötzlich ohne Verein da. Das war keine leichte Zeit", erzählt "Miese", der dran geblieben ist, ehe ihn der Lockruf aus Klagenfurt ereilte. "Das war ein Glücksfall. Ich konnte mich schnell eingewöhnen. Ich kann mich noch gut an mein Tor gegen Rapid II erinnern, als wir es in die Relegation geschafft haben und mir danach das 1:0 daheim gegen St. Pölten gelungen ist. Es lief."