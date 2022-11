Die Austria Klagenfurt hatte zuletzt einiges zu verdauen. Oder besser gesagt die Klubbesitzer um Željko Karajica (SEH Sports & Entertainment Holding). Zwar konnten die Erträge in von 2,09 auf 5,82 Millionen Euro gesteigert werden. Doch in Summe bleibt das Ergebnis negativ und weist einen Verlust von 3,15 Millionen Euro aus. Dadurch haben sich die Schulden auf fast acht Millionen Euro erhöht. Getilgt wird dies durch eine Finanzierung der Gesellschafter, die Austria bleibt also ein Minusgeschäft.