Der Urlaubsmodus muss bei Austria Klagenfurt noch ein wenig warten, denn kommendes Wochenende geht die Premiere des Wörtherseecups (Hertha BSC, TSV 1860 München und GAK) in Szene. Zwei freie Tage gönnt ihnen Coach Peter Pacult dennoch. Am Mittwoch bittet der Wiener sein Team wieder auf den Trainingsplatz. "Wir werden natürlich versuchen so viele Spieler wie möglich einzusetzen, aber es warten tolle Gegner auf uns, da will man schon zeigen, was man kann. Wird ein Highlight."