Red Bull Salzburg steht bei einem Gesamtmarktwert von sage und schreibe 236,33 Millionen Euro, Austria Klagenfurt hält bei 10,65 Millionen. Noch Fragen? Diesen drakonischen Unterschied konnten Okafor, Sesko und Co. in der Begegnung gegen die Violetten definitiv nicht ausspielen. Das Motto vor der Partie lautete trotz klar verteilter Rollen: „Wir wollen Salzburg die Spielfreude nehmen.“ Das ist den Gastgebern wahrlich gelungen. In der ersten Halbzeit trat die Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult äußerst couragiert auf. Die Austria demonstrierte ein schnelles Spiel und setzte offensiv Akzente, sodass die Millionentruppe teilweise ideenlos wirkte und einige Ballverluste im Spielaufbau hinnehmen musste.