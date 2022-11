Geschmäcker sind gewiss verschieden. Der Musikgeschmack von Austria Klagenfurt stößt in der Kabine nicht bei jedem Kicker auf pure Euphorie. Bei einem Song allerdings ist sich die Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult einig. Rapper Kontra K mit „Erfolg ist kein Glück“ hat es den Violetten angetan. Die ersten Zeilen lassen bereits erahnen, weshalb die Waidmannsdorfer dieses Lied verinnerlicht haben: „Da wo sie scheitern, musst du angreifen, in einen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen. Dran bleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können...“

Getreu diesem Motto wollen die Kärntner heute im letzten Spiel vor der WM-Winterpause die Millionentruppe aus Salzburg fordern. Für Flügelflitzer Sinan Karweina ist dieses Duell trotz der klar verteilten Rollen eines wie jedes andere. „Da ich in der Vergangenheit schon im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gespielt habe, macht es für mich nicht viel Unterschied. Aber natürlich schwirren einem vor so einer Partie Marktwerte von Spielern durch den Kopf oder man sieht sich an, wer in welchem WM-Kader aufscheint, doch letztlich müssen wir auf unsere Tugenden achten“, unterstreicht der 23-jährige Allrounder.

"Giftige Akzente setzen"

Der Gummersbacher mit türkischen Wurzeln verspricht, „dass wir versuchen werden, den Bullen unser Spiel aufzuzwingen. Wir müssen giftige Akzente setzen und uns etwas zutrauen, in jeglicher Hinsicht.“

Inwiefern sich die vermeintlich lange Ausfallliste der Salzburger, die sich die Winterkrone bereits aufgesetzt haben, auf ihr Spiel auswirkt, wird sich am Feld zeigen. Die Kampfansage der Austrianer hat sich diesbezüglich nicht geändert: „Wir wollen ihre Spielfreude zerstören und verfügen über die nötige Qualität dafür“, verdeutlicht Karweina, der mit seiner Schnelligkeit, im Eins gegen Eins sowie mit seiner sauberen Technik brilliert und der in kürzester Zeit seine Rolle bei Austria Klagenfurt gefunden hat.

Gegen ein Deja-vu von 2021, als die Mannschaft von Matthias Jaissle am Wörthersee mit 1:2 baden ging, hätten die Klagenfurter wahrlich nichts dagegen.

Die heutige Begegnung von der Tribüne aus verfolgen muss Defensivchef Nicolas Wimmer, der im letzten Spiel seine fünfte Gelbe kassierte. Ansonsten kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. Und wenn Goalgetter Markus Pink gefühlt aus allen Lagen trifft, sind die Salzburger jedenfalls gewarnt. Dem kann auch Maximilian Wöber nur beipflichten.