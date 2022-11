Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich mit einem glanzlosen Arbeitssieg bei Austria Klagenfurt in die Winterpause verabschiedet. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich am Sonntag in Kärnten mit 1:0 (0:0) durch und baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz vorerst auf sieben Punkte aus. Den einzigen Treffer erzielte Benjamin Sesko (55.). Sturm war erst im Anschluss (Spielbeginn 17.00 Uhr/live Sky) beim LASK im Einsatz.