Vergangene Saison stach Austria Klagenfurt mit zahlreichen (und oft ungerechten) Ausschlüssen heraus, heuer hingegen sprechen andere Statistiken für die Violetten. Die Kärntner erzielten bisher neun Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und fast doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Mittelfeldregisseur Christopher Cvetko hat diesbezüglich eine Erklärung parat: „Wir sind körperlich eine relativ große Mannschaft, was ein Vorteil ist. Noch dazu legt der Coach viel Wert auf jene Art von Zweikämpfen, so auch in der Luft“, unterstreicht der 25-Jährige.