Er hält bei insgesamt zwölf Treffern in der laufenden Saison und führt die Torschützenliste der Bundesliga an. Eine Tatsache, die Markus Pink keineswegs überbewertet. „Der Blick auf die Liste ist schön, keine Frage, aber es stehen uns noch so viele Spiele bevor. Möglich macht den Erfolg nur, dass wir uns als Kollektiv enorm weiterentwickelt haben, die Chemie stimmt und sich jeder Einzelne unterordnet.“