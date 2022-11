"Wir hätten das Remis halten müssen und nicht den Sieg erzwingen sollen, aber danach ist man halt immer schlauer", gesteht Austria-Defensivchef Nicolas Wimmer und versichert, "dass die Niederlage gegen WSG Tirol abgehakt ist". Die Violetten holten in der laufenden Bundesligasaison 13 der 20 Punkte in Auswärtsspielen. Diese Serie soll am Samstag gegen Ried prolongiert werden, wie Wimmer erklärt: "Die Frage nach dem Warum ist extrem schwierig, doch anscheinend fühlen wir uns auswärts wohler als daheim."