Als „suboptimal“ charakterisierte Austria-Klagenfurt-Abwehrchef Thorsten Mahrer die bittere 2:3-Heimniederlage gegen die WSG Tirol. Danach wurden auch in der Kabine harte Worte gewählt. Trainer Peter Pacult sprach vom Verteidigen wie eine Schülermannschaft und fehlender Cleverness. Damit meinte der Wiener speziell das 0:2, das aus einem Konter nach eigener Ecke resultierte, aber auch den Last-Minute-Siegtreffer durch Valentino Müller (90.). „Jeder Spieler weiß nach einem Fehler, was er zu verantworten hat und diese Kritik müssen wir uns demnach auch gefallen lassen“, sagt Mahrer und fügt an: „Es sind leider auch so Dinge, die manchmal im Fußball passieren, auch wenn sie normalerweise eben nicht passieren sollen oder dürfen. Wir werden aber auch das sicher heute nach einem freien Tag noch einmal aufarbeiten und wieder nach vorne blicken.“