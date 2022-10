Uneingeschränkt freuen konnte man sich über diesen individuellen Erfolg nicht. Man kennt Markus Pink als einen Stürmer, der auch einen Punkt sofort gegen seine beiden Tore eingetauscht hätte. Nach seinem Doppelpack – zweimal per Kopf – bei der 2:3-Niederlage gegen die WSG Tirol steht der 32-Jährige mit zehn Treffern an der Spitze der Torschützenliste in der Bundesliga.

Das Spiel selbst hat für die Austria denkbar schlecht begonnen. Thomas Sabitzer bekam nach einer Flanke zu wenig Gegenwehr von Christopher Wernitznig und brachte die Gäste per Kopf in Führung. „Nicht bundesligareifes Abwehrverhalten. Da muss ich wissen, dass hinter mir ein Spieler ist“, kritisierte Trainer Peter Pacult.

Ins Spiel mischten sich nach dem frühen Gegentor leichte Abspielfehler und Unachtsamkeiten bei Ballan- und -mitnahmen. Die WSG war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und erhöhte nach einem perfekt ausgespielten Konter die Führung. „Wenn sich eine Schülermannschaft so verhält, wird sie zu Recht kritisiert. Es war klar eingeteilt, dass wir mit drei Mann absichern. Davon habe ich nichts gesehen“, war Pacult verärgert. Wichtig für die Austria, dass Pink mit Treffer Nummer eins noch vor der Pause der Anschlusstreffer gelang. Zu diesem Zeitpunkt war damit nicht mehr unmittelbar zu rechnen.

Pacult reagierte mit einer Systemumstellung und schickte für die zweiten 45 Minuten eine Doppelspitze aufs Feld. Die Klagenfurter wurden besser und auch gefährlicher. Es brauchte aber eine Standardsituation für den Ausgleich. Wernitznig bediente Pink ideal.

Doch Pacult musste sich noch ein weiteres Mal über seine Mannschaft ärgern. In Minute 90 gelang der WSG der Siegestreffer. Unverdient war das mit Blick auf die gesamten 90 Minuten nicht. „Wir hatten die größere Gier aufs Gewinnen“, resümierte WSG-Trainer Thomas Silberberger.

Die Austria muss sich den Vorwurf machen lassen, dem Gegner auch in der Schlussphase noch in die Karten gespielt zu haben. „In so einer Situation gehört auch Cleverness dazu. Da muss ich nicht blindlings nach vorne spielen. Man kann auch abwarten und schauen, was der Gegner macht. Wenn man ein 0:2 aufholt, muss man auch daheim mit einem Punkt zufrieden sein können“, hätte Pacult das „X“ gerne genommen.