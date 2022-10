Begünstigt vom frühen Tor sind die Gäste deutlich besser ins Spiel gekommen. Nach einer Flanke setzte sich Thomas Sabitzer in der Mitte durch und der Ball segelte über Philip Menzel ins Tor. Weniger als zwei Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Die Violetten erlaubten sich daraufhin zu viele einfache Fehler. Pässe kamen nicht an, an- und mitnahmen waren ungenau. Die WSG ließ den Ball gut laufen und kam immer wieder gefährlich Richtung Strafraum. Sabitzer hätte per Kopf erhöhen können (14.), kurz darauf ließ Kofi Schulz zwei Austrianer stehen und bediente Nik Prelec perfekt. Der WSG-Angreifer stand bei seinem Tor im Abseits.

Das Spiel musste für wenige Minuten unterbrochen werden. WSG-Anhänger haben bengalische Feuer auf den Rasen der 28 Black Arena geworfen. Tormann Ferdinand Oswald räumte auf und es konnte weitergehen. Weiter gingen auch die vielen kleinen Fehler bei den Gastgebern. Eine geblockte Hereingabe von Christopher Cvetko nach einer halben Stunde war lange Zeit die beste "Chance". Bis zu einem - ebenfalls geblockten - Schuss von Sinan Karweina kurz vor der Pause. Im Gegenzug spielte Lukas Sulzbacher einen Konter perfekt aus. Alexander Ranacher erzielte per Kopf das 2:0 (42.). Als nicht mehr unbedingt damit zu rechnen war, bediente Karweina in der Mitte Markus Pink, der noch vor der Pause den Anschlusstreffer machte.

Mit einem Doppeltausch und einem Systemwechsel starteten die Waidmannsdorfer vor 3535 Zuschauern in die zweiten 45 Minuten. Rico Benatelli und Jonas Arweiler kamen in die Partie. Die Mannschaft von Peter Pacult agierte mit Doppelspitze, was schon im Cup gegen Dornbirn getestet wurde. Gefährliche Momente gab es nur wenige. Sabitzer erzielte das zweite Abseitstor für die Tiroler.

Doch wie schon im Hinspiel ist den Klagenfurtern der Ausgleich gelungen. Nach einer Flanke von Christopher Wernitznig war - wie sollte es anders sein - Pink wieder per Kopf zur Stelle. Das Spiel blieb weiter offen. Sabitzer hatte nach erneut perfekter Sulzbacher-Hereingabe die Entscheidung auf dem Fuß. In Minute 90 war es dann so weit. Valentino Müller sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die damit erstmals in der Bundesliga gegen die Austria gewinnen konnten.