Große Feier gab es gestern keine, auch keine kleine. Dabei hätte es mit einer unterzeichneten Vertragsverlängerung bis 2025 und dem 63. Geburtstag durchaus Gründe für Peter Pacult gegeben, um ein paar Gläser zu heben. Mit drei Punkten im Rücken im Heimspiel gegen die WSG Tirol kann das am Samstag aber nachgeholt werden.

Dass Pacult und die Austria Klagenfurt ihren gemeinsamen Weg fortsetzen werden, hat sich schnell abgezeichnet. „Wir haben da nicht lange herumgeredet“, sagt der Wiener und meint damit die Verhandlungen mit Geschäftsführer Sport Matthias Imhof. Für den Deutschen sei die Bestellung seines ehemaligen Mitspielers bei 1860 München keine einfache Zeit gewesen. Von vielen Seiten zugleich kam der Gegenwind. Ein Aufstieg, eine Saison in der Meistergruppe und ein vielversprechender Zwischenstand in der heurigen Saison später ist davon längst keine Rede mehr. „Wenn es nicht so gewesen wäre, hätten alle anderen Recht gehabt“, sagt Pacult. Genugtuung gebe es aber keine, nur die Leistung zählt. Die ist es auch, die Pacult und Klagenfurt in erster Linie verbindet. Da müsse man nicht groß nach anderen Gründen suchen, warum es gerade so gut passt.

Die Vertragsverlängerung mit dem Chef soll nur der erste Schritt sein. Man hat sich darauf verständigt, auch alle Leistungsträger längerfristig an den Verein binden zu wollen. Kein Spieler soll verloren gehen. „Das wird die Zukunft weisen. Matthias und ich sind aber im ständigen Austausch. Es wird bei uns keine Entscheidung ohne den anderen getroffen“, sagt Pacult.

Ein Erfolgsfaktor für das anhaltende Hoch der Klagenfurter ist die Kompensation der Abgänge im Sommer. Stützen konnten ersetzt werden, die Neuen haben sich nahtlos in Verein und System eingefügt. „Wir sind als Mannschaft noch mehr gefestigt. Bis jetzt. Wir haben erst 13 Runden absolviert. Dass wir so gut da stehen, ist aber der Verdienst von jenen Spielern, die schon länger bei uns sind.“

Wenn die Austria und die WSG aufeinandertreffen, geht es meist eng zu. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften aktuell. „In erster Linie schauen wir auf uns. Die Spiele, die wir gegen sie hatten, hätten aber auch anders ausgehen können“, weiß Pacult. Die Klagenfurter sind nach drei Duellen in der Bundesliga noch ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden), im Hinspiel wurde ein 0:2-Rückstand auswärts erst in der Nachspielzeit ausgeglichen. Nach dem Anschlusstreffer durch Jonas Arweiler hat Nicolas Wimmer einen Elfmeter zum Remis verwertet. Ob der unter der Woche angeschlagene Innenverteidiger heute mit dabei sein kann, wird sich erst kurzfristig nach einer Einheit am Vormittag ergeben.

Die Wattener befinden sich aktuell ebenfalls im Hoch, oder sogar „auf einer Wolke“, wie es Trainer Thomas Silberberger ausdrückt. Die WSG ist auf drei Punkte eingestellt. „Wenn wir in Klagenfurt gewinnen, überwintern wir in den Top-Sechs, davon bin ich überzeugt“, sagt Silberberger. Vor der Offensive ist die Austria gewarnt. In den vergangenen zwei Spielen erzielte die WSG acht Treffer.