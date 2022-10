Am heutigen Freitag, einen Tag vor dem Heimspiel gegen die WSG Tirol, gaben die Kärntner die Vertragsverlängerung bis Sommer 2025 bekannt und bereiteten dem Wiener damit das perfekte Jubiläumsgeschenk. Er werde "alles dafür tun, um die Austria Klagenfurt als fixen Bestandteil in der Bundesliga zu etablieren", erklärte Pacult am Tag seines 63. Geburtstags.

Er hatte die Austria im Dezember 2020 übernommen und 2021 ins Oberhaus geführt. Dort schaffte man prompt den Sprung in die Meisterrunde und ist als aktueller Tabellenvierter auch heuer auf gutem Weg in die Top-Sechs nach dem Grunddurchgang.