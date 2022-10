Drei Spiele stehen in dieser Saison noch auf dem Programm. Hinter den Kulissen wird bereits am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Bevor über Neuzugänge nachgedacht wird, sollen die Spieler mit auslaufenden Verträgen über die Saison hinaus hin gehalten werden. Den Anfang macht Trainer Peter Pacult. Die Gespräche am Donnerstag sind positiv zu Ende gegangen. "Wir haben uns mündlich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Wir hoffen, dass der neue Vertrag noch vor dem Spiel am Samstag unterschrieben wird", sagt Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport. Laut Austria wird der Vertrag bis 2025 gehen.