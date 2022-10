Wie genial war diese Anfangsphase gegen Rapid? Austria-Chefcoach Peter Pacult hat da eine ganz logische These: „Es war nicht so geplant, wobei das kommt jetzt falsch rüber. Es gibt einfach Spiele, in denen man von Beginn an hinterherrennt und genauso ist es Rapid ergangen. Wir hatten gute Balleroberungen, die Räume ideal besetzt und somit den Gegner zu Fehlern gezwungen“, verdeutlicht der Wiener.