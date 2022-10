Explosiv, mit solch einer Atmosphäre hat SK Austria Klagenfurt im Allianz Stadion gegen Rapid Wien spekuliert. Explosiv und angriffslustig präsentierten sich die Kärntner direkt von Beginn an. Die Gäste finden ja inzwischen Gefallen an Blitzstarts und dementsprechend jubelte die Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult über eine schnelle Führung durch Goalgetter Markus Pink. Es war der insgesamt achte Saisontreffer des 31-Jährigen. Die Kärntner spielten den Gegner förmlich gegen die Wand, ließen in der Anfangsviertelstunde keineswegs locker, agierten äußerst gefährlich, effektiv in den Zweikämpfen und mit ausreichend Nadelstichen.

Auch die Zahlen sprachen klare Worte. Die Waidmannsdorfer führten in nur 15 Minuten mit 4:0 in der Torschussstatistik. Die Hausherren fanden hingegen keine probaten Mittel. Erst mit Fortdauer der Partie bekam Rapid ihr Spiel besser in den Griff. Nichtsdestotrotz wurden die Hütteldorfer mit einem Pfeifkonzert in die Halbzeitpause verabschiedet.

Kurz nach Seitenwechsel ein kleiner Schockmoment für die Austria, als sich Torschütze Pink nach einem Foulspiel im Nackenbereich verletzte und ausgewechselt werden musste. Kurz darauf wurde Joker Jonas Arweiler beinahe von einem Ellbogencheck ausgeknockt. Die Leistungssteigerung der Wiener war unverkennbar, brenzlige Phasen inklusive, doch die Kärntner fighteten vor knapp 15.000 Besuchern im Kollektiv um jeden Zentimeter.

Riesenjubel bei den Gästen

Rapid machte in der Schlussviertelstunde gehörig Druck, doch gut sortiert und geschickt brachten die Klagenfurter den so wichtigen 1:0-Auswärtssieg über die Zeit. Riesenjubel bei den Gästen, Fassungslosigkeit bei den Wienern, die ihre vierte Niederlage in Folge vor eigenem Publikum kassierten.

Speziell war der Erfolg auch für Pacult, der seinen allerersten Sieg als Trainer gegen Rapid feierte. Die Austria festigte mit ihrem fünften Pflichtspiel-Auswärtssieg en suite Platz vier. „Es war ein Riesenkampf, den wir angenommen haben. Wir sind überglücklich. Die Dinkelnudeln vor dem Spiel waren genau richtig. Dass am Schluss ein wenig der Tank leer war, ist logisch. Wir haben alles reingehauen“, verdeutlicht der Assistgeber zum 1:0, Sinan Karweina.