Peter Pacult und die Klagenfurter Austria. Diese Kombination passt einfach. Dementsprechend zuversichtlich ist man in Waidmannsdorf auch, dass die Zusammenarbeit über die Saison hinaus gehen wird. Der Vertrag des Wieners läuft nach dieser Spielzeit aus. Eine Erkrankung von Matthias Imhof hat die laufenden Gespräche in dieser Woche auf Eis gelegt. Am Samstag gegen Rapid ist der Geschäftsführer Sport wieder mit dabei. „Die Beziehung ist eine gute, wir wissen, was wir aneinander haben. Ich gehe schwer davon aus, dass es in ein bis zwei Wochen so weit sein wird“, sagt Imhof. Einziger Unsicherheitsfaktor: Grün-Weiß. Die Austria reist in Runde 13 nach Hütteldorf und zu Interimstrainer Zoran Barisic. Der Posten des Cheftrainers ist seit der Trennung von Ferdinand Feldhofer vakant. „Wer weiß, was passiert, wenn wir Rapid schlagen sollten. Da brauchen wir nicht diskutieren, dass Rapid bei Peter immer ein Thema ist“, sagt Imhof.