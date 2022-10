Um halb fünf Uhr morgens kam der Austria-Tross nach dem 2:1-Sieg im Cup-Achtelfinale gegen Dornbirn in Klagenfurt wohlbehalten an. Die lange Fahrt saß den Spielern in den Knochen, machte der Stimmung nach dem Aufstieg freilich keinen Abbruch. „Klar hätten wir es uns leichter machen können, da wir zu Beginn sehr dominant waren, doch da wir nach dem 1:0 nicht sofort nachgelegt haben, plätscherte es dahin. Noch dazu haben die Dornbirner ihre Qualitäten und waren defensiv extrem diszipliniert“, erklärt Austria-Chefcoach Peter Pacult.