Zum Auftakt im ÖFB-Cup legte SK Austria Klagenfurt gegen Admira Dornbirn eine äußerst souveräne 8:1-Gala hin, in Runde zwei ging Bregenz deutlich mit 0:5 unter. Zusätzlich zogen in der Bundesliga sowohl Altach (4:1) als auch Lustenau (2:1) gegen die Violetten den Kürzeren – ergibt ein Torverhältnis von 19:3. Dabei trugen sich zehn unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein. Die Kärntner avancieren in der laufenden Saison zweifelsfrei zum absoluten Ländleschreck. Diese Serie will die Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult am Dienstag (19 Uhr) auswärts gegen den Dornbirner FC aus der 2. Liga fortsetzen.