Jonas Arweiler: "Auf der Bank freut man sich keinen Ast ab"

Austrias Jonas Arweiler (25) brilliert als Joker. Er fühlt sich in dieser Rolle wohl, sein Anspruch ist aber ein ganz anderer. "Solange ich die Joker-Rolle habe, muss ich Druck auf jene ausüben, die in der Startelf stehen, weil ich sie so auch besser mache."