"Jörg Haider hat in seiner Zeit als Landeshauptmann Kärnten aktiv gestaltet und diverse Projekte für unser Land umgesetzt. Anlässlich seines heutigen Todestages fordern wir zu Ehren seiner Person die Umbenennung des Wörthersee Stadions bzw. der jetzigen28 Black Arena in Jörg Haider Arena." Das schreibt die Freiheitliche Jugend Kärnten am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite. "Das hätte er sich 1000 Mal verdient", kommentiert ein User darunter.

"Wir wollen ihn als Landesvater ehren und haben daher die Diskussion ins Rollen gebracht", sagt Landesobmann Philipp Kamnig. Es sei jedoch nur ein Vorstoß, man könnte sich auch die Umbenennung von Straßen, Brücken oder Plätzen vorstellen. "Vielleicht kommt ja der Stein ins Rollen."

Der Name der als Wörthersee-Stadion bekannten Sportstätte wurde erst im Sommer in 28 Black Arena geändert. Der Namenssponsor, ein Energy Drink, ist seit dieser Saison neuer Hauptpartner der Klagenfurter Austria. Die Vereinbarung läuft vorerst über drei Jahre.

Dass viele Kärntnerinnen und Kärntner mit dem neuen Namen glücklich sind, bezweifelt Kamnig. "Man muss sich ja auch damit identifizieren können. Man sollte generell darüber nachdenken, wie man Plätze oder Denkmäler benennt." Ebenfalls bezweifelt der Landesobmann, dass die geforderte Namensänderung wirklich umgesetzt wird. "Es steckt ja auch eine Firma hinter dem aktuellen Namen."