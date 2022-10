Diego Maradona ist sein großes Idol. „D10S“ (‘Dios’ heißt auf spanisch Gott und die Nummer 10 war die Rückennummer der Fußballlegende) hat sich Kosmas Gkezos hinter seinem Ohr verewigen lassen. „Ich bin generell ein riesiger Argentinien-Fan. Ich war leider noch nicht dort, aber das steht ganz oben auf meiner Bucket List. Und dann muss ich natürlich auch bei den Boca Juniors vorbeischauen“, grinst der 30-Jährige. Seine Leidenschaft zum runden Leder entfachte mit sechs Jahren. Er durchlief in seiner Jugend einige Stationen in Griechenland, bevor Scouts von Panionios schnell auf den jungen Burschen aufmerksam wurden. Und so stand einer Fußballkarriere nichts mehr im Weg.