Gerade wenn der Motor eines Gegners in jüngster Vergangenheit ins Stocken geraten ist, heißt es auf der Hut sein. Keine Challenge für Austria Klagenfurt. Die Gastgeber kontrollierten im Duell mit Aufsteiger Lustenau das Geschehen. In der neunten Minuten rettete zwar die Querlatte die Klagenfurter vor einem Rückstand, doch nur sechs Minuten später sorgte Kosmas Gkezos, der zuvor den Ball mit vollem Karacho ans Genick bekam, nach einer Ecke des stark aufspielenden Andy Irving unbedrängt per Kopf für die 1:0-Führung – der Grieche erzielte sein erstes Saisontor. Nach dem Treffer plätscherte die Partie dahin, wobei die Gäste, die mehr Zweikämpfe für sich entscheiden konnten, trotz Bemühen kaum zwingend wurden.