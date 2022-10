"Ich bin ziemlich hartnäckig. Aufgeben ist und war nie eine Option“, unterstreicht Stürmer Markus Pink. Genau dieser lange Atem hat sich in der laufenden Saison ausgezahlt. Der Pischeldorfer führt gemeinsam mit Marin Ljubicic (LASK) die Torschützenliste der Bundesliga mit sieben Treffern an. Pink deklariert diese Momentaufnahme ohne zu Zögern als „Teamarbeit, aber man will als Stürmer seinen Stempel aufdrücken, das ist klar.“