Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das hat sich die Austria Klagenfurt gedacht und nach dem 4:1-Auswärtserfolg beim SCR Altach einen kleinen Umweg eingelegt. Die siegreichen Waidmannsdorfer haben ihre drei Punkte auf dem Münchner Oktoberfest gefeiert. Angeführt von Trainer Peter Pacult – der seinen Austria-Hoodie der Tracht vorgezogen hat – und Geschäftsführer Matthias Imhof machten die Kicker auch in Lederhosen eine gute Figur. Viel verlängert hat sich die Fahrtzeit heim nach Klagenfurt damit ohnehin nicht.

Neben den drei Punkten gab es noch etwas zu feiern. Mit Markus Pink führt ein Violetter nach neun absolvierten Runden die Torschützenliste der Bundesliga an. Der 31-Jährige erzielte in Altach die Treffer fünf, sechs und sieben und liegt damit vor dem LASK-Duo Marin Ljubi(c)ic und Keito Nakamura. Ein persönliches und mannschaftliches Ausrufezeichen.

„Wir haben schon in der ersten Hälfte sehr gut nach vorne gespielt und sind dann aus dem Nichts durch einen Abwehrfehler in Rückstand geraten, haben aber noch vor der Pause den Ausgleich geschafft. Dann haben wir den Schwung in die zweite Hälfte mitgenommen. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg von uns“, fasste Pacult die Partie vom Samstag zusammen.