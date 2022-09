Schon zum dritten Mal in dieser Saison hat die Austria Klagenfurt am Freitag die Reise nach Vorarlberg angetreten. Nach zwei erfolgreichen Cup-Spielen (Admira Dornbirn und SW Bregenz) geht es heute um den dritten Erfolg im Ländle. So etwas wie Pflichtsiege gibt es in der Bundesliga auch beim Tabellenletzten nicht. Zwischen den beiden Gegnern liegen auch nur drei Punkte. „Jede Woche ist sowieso eine andere Situation. Es wird nicht einfach, das wissen wir aus dem Vorjahr. Mit zwei Siegen waren die Ergebnisse aber positiv für uns. Wir werden wieder versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken“, sagt Trainer Peter Pacult, der heute wieder auf Florian Jaritz zurückgreifen kann.