Während man sich in der Geschäftsstelle der Klagenfurter Austria noch orientieren musste, war der Fall für das AMS klar. Die Austria Klagenfurt hat im Mai und Juni dieses Jahres drei Spieler illegal und ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt. "Bei unseren Prüfungen ist es unerheblich, um welche Art von Betrieb es sich handelt. Es gibt gewisse Schritte, die man befolgen muss", sagt AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig.

"Wir bedauern diesen Fehler zutiefst"

Präsident Herbert Matschek bezog diesbezüglich Stellung: "Wir müssen uns eingestehen, dass uns bei zwei Spielern ein Fehler im Anmeldeverfahren mit der Rot-Weiß-Rot-Karte unterlaufen ist. Sie ist vor der Anmeldung beantragt worden, allerdings erst drei Wochen nach der Anmeldung ausgestellt worden. Aufgrund einer fehlerhaften Kommunikation intern wurden die beiden mit Beginn des Vertragsverhältnisses zum 1. Juli auch beim Hauptverband der Gesundheitskasse angemeldet, was erst nach der Aushändigung der Rot-Weiß-Rot-Karten hätte erfolgen dürfen. Die Spieler haben die Spielerlaubnis nicht gehabt, aber trainiert. Wir bedauern diesen Fehler zutiefst und werden alles tun, um das Thema sauber abzuarbeiten. Es ist aber kein finanzieller Schaden entstanden."

Die betreffenden Spieler sind definitiv in keinem Pflichtspiel der laufenden Saison zum Einsatz gekommen, bevor die Spielberechtigung durch den ÖFB und die Liga erteilt worden war.

Matthias Imhof, Geschäftsführer der Violetten verdeutlicht, "dass es überhaupt nicht mutwillig war. Wir haben aus dem Fehler gelernt. Solche internen Kommunikationsprobleme werden uns garantiert nicht mehr passieren. Wir werden nun neue Richtlinien intern festsetzen. Es wird einen Hauptverantwortlichen geben, der alles freigibt."

Eine Diskrepanz bleibt: Die Austria spricht von zwei Spielern, das AMS von drei. "Wir haben versucht, das nachzuvollziehen. Ich denke, dass ein Spieler dabei zweimal angeführt wurde, nämlich aufgrund der Tatsache, da er einmal ein Probetraining absolviert hat."

"Die Gesetze sind streng geregelt"

Das Vergehen der Austria sei es gewesen, die betroffenen Spieler beim Hauptverband der Gesundheitskasse angemeldet zu haben, ohne dass zuvor von der Aufenthaltsbehörde die dafür nötige Rot-Weiß-Rot-Karte ausgestellt wurde. Ob es sich um ein Versehen oder einen bewussten Schritt gehandelt habe, will man beim AMS nicht beurteilen. Man unterstelle keinem Unternehmen etwas. Das Prozedere bei der Anmeldung von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten an sich sei aber ein Routinevorgang. "Die Gesetze sind streng geregelt, für uns gibt es da keinen Handlungsspielraum", sagt Wedenig.

Weitreichende Folgen

Entdeckt wurden die Unstimmigkeiten bei den in diesen Fällen vorgesehenen Kontrollen. Für die Austria hat der Vorfall weitreichende Folgen. Ein Jahr lang darf kein Spieler aus einem Drittstaat - also Nicht-EU-Länder, mit Ausnahme von Norwegen, Schweiz, Island, Liechtenstein - verpflichtet werden. Die Sperre gilt von Mai 2022 bis Mai 2023 und betrifft somit auch die neue Sturmhoffnung Sebastian Soto, dessen Verpflichtung Ende August bekannt gegeben wurde. "Das wird so jetzt nicht mehr funktionieren", sagt Wedenig. Nicht in Gefahr sollte die Leihe von Solomon Bonnah von RB Leipzig sein. Der 19-Jährige besitzt neben dem ghanaischen Pass auch einen niederländischen.

Finanzielle Vorteile habe die Austria aus ihrem vorschnellen Handeln laut Behörde nicht ziehen können. Durch die "Beschleunigung" der gesetzlichen Vorgänge hat man aber Spieler zum Einsatz gebracht, die im Profifußball nicht hätten auflaufen dürfen. Bei der Bundesliga hat man erst am Donnerstag von den Vorgängen erfahren und ist noch dabei, eigene Informationen über den Sachverhalt einzuholen. Man wisse daher auch noch nicht, um welche Spieler es sich handle. "Wir fordern von den Vereinen alle Unterlagen ein. Neben den Verträgen auch die Arbeitsbewilligung. Vorher erteilen wir keine Spielerlaubnis", hält die Bundesliga fest.