Die VAR-Thematik bleibt auf SK Austria Klagenfurt picken, wie ein Klebstoff, der nicht abgeht. In vier der letzten fünf gespielten Bundesligarunden hinterließ der Video Assistant Referee seinen Fußabdruck. Zum Leidwesen der Kärntner. Für Austria-Chefcoach Peter Pacult eine Tatsache, die ihn zweifellos ärgert. „Es war im Prinzip alles so stillschweigend, es wurde einfach totgeschwiegen. Der Schiedsrichter hat sich entschuldigt, das ist vollkommen okay, Menschen machen Fehler“, verdeutlicht der Wiener. Die entscheidende Szene war jene, dass ein Andy Irving-Schuss von Maximilian Wöber mit der Hand abgefälscht wurde und das genau über der Strafraumlinie.