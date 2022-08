Die Austria Klagenfurt und der VAR haben eine schwierige Beziehung. Diese wurde auch beim 0:2 in Salzburg nicht gerade inniger. In Hälfte zwei blockte Maximilian Wöber einen Schuss von Andy Irving mit der Hand im Strafraum. Sowohl die Pfeife von Schiedsrichter Josef Spurny als auch der Video-Assistent blieben stumm. Im direkten Gegenzug erzielte Fernando das 1:0 (51.). Dass Spurny den Fehler danach zugab, zeigte Sportlichkeit, kaufen können sich die Violetten davon aber nichts. „Es ist einfach ärgerlich, wenn das passiert, aber am Ende kannst du sowieso nichts machen. Bei all den Diskussionen, die uns danach auch nichts helfen, bin ich der Meinung: Es gehört jetzt endlich eine klare Handspielregel her. Und selbst wenn diese lautet, dass jeder Ball an der Hand im Strafraum ein Elfer ist, dann weiß man wenigstens, woran man ist“, bezieht Austria-Torhüter Marco Knaller klar Stellung.