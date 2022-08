In der abgelaufenen Saison waren die Klagenfurter für eine von insgesamt nur zwei Salzburg-Niederlagen in der Liga verantwortlich, in der letzten Runde im Mai gelang den "Bullen" erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1. Der Meister ist gewarnt. "Das wollen wir heuer anders gestalten", sagt Salzburgs Coach Matthias Jaissle mit Blick auf die jüngere Vergangenheit.

Der Außenseiter aus Klagenfurt betrachtet das Match beim Double-Gewinner wie so viele Bundesligisten als "Bonusspiel", wie es Geschäftsführer Sport Matthias Imhof nannte. Trainer Peter Pacult war nach dem ersten Ligasieg der Saison, ein verdientes 1:0 gegen die SV Ried, mit dem Aufwärtstrend seiner Elf zufrieden. "Mit der Entwicklung bin ich einverstanden", sagte der Wiener, es sei "unheimlich wichtig" gewesen, dass sein Team sich belohnt und erstmals voll angeschrieben hat.