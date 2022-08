Die Erinnerungen an den letzten Klagenfurter Auftritt in Salzburg sind sehr schöne. Am letzten Spieltag der Meisterrunde crashten die Aufsteiger aus Waidmannsdorf die Salzburger Meisterparty. Zumindest ein wenig. Die Truppe von Peter Pacult trotzte dem Ligakrösus damals ein 1:1-Remis ab und holte sich damit nach dem 3:1-Heimsieg im Grunddurchgang Punkt Nummer vier gegen die Bullen. Eine abermals stark veränderte Salzburger Mannschaft kündigte schon an, es heute hoch motiviert gegen die Austria angehen zu wollen, man sei gewarnt. „Dass wir im Vorjahr so viele Punkte gegen sie geholt haben, macht es wohl eher nicht einfacher, weil sie heuer sicher nicht so viele Zähler an uns abgeben wollen“, ist sich Klagenfurts Abwehrchef Thorsten Mahrer, auf den heute wieder viel Arbeit zukommen wird, der Ausgangslage bewusst.