"Der Puls nach dem Anschlusstreffer gegen WSG Tirol war niedriger, als im Laufe der Partie", verriet Austria Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult. „Wir wussten, dass wir noch wenige Minuten haben, sind All-in gegangen. Nicolas Wimmer als großer Spieler ist vorgewandert, Nikola Djoric kam zwar als Abwehrspieler, aber auch er ist sehr kopfballstark. Ist letztlich aufgegangen", verdeutlicht der Wiener und betont, „dass die ersten zehn Minuten echt gut waren. Dann war die eine Situation, in der wir uns taktisch schlecht verhalten haben, was völlig unnötig war und es steht 0:1. Kurz drauf kassieren wir das Zweite. Da dachte ich, da rennt etwas in die ganz falsche Richtung, ohne dass der Gegner was dafür konnte. Wir waren zu wenig clever im Zweikampfverhalten. Doch wie sich danach präsentiert haben, war sehr positiv.“