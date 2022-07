Die Aufstellungen

Austria Klagenfurt: Menzel; Mahrer, Wimmer, Gkezos, Wernitznig; Moreira, Cvetko, Irving; Jaritz, Pink, Karweina;

Rapid Wien: Hedl; Auer, Hofmann, Sollbauer, Koscelnig; Greil, Sattlberger; Bajic, Zimmermann, Kühn; Kriwak;

Während Rapid Wien in der noch jungen Saison ungeschlagen ist (drei Siege, ein Remis bei nur einem Gegentreffer in vier Pflichtspielen), möchte die Truppe von Trainer Peter Pacult die ersten Liga-Punkte einfahren. Seit knapp 36 Jahren sind die Grün-Weißen gegen die Klagenfurter in der Bundesliga ungeschlagen. Allerdings gab es seit der 0:1-Auswärtsniederlage im Oktober 1986 auch nur neun Aufeinandertreffen, die sechs Siege und drei Remis für das Team aus dem Westen Wiens zeitigten.

Pacult zeigte sich angesichts der Auftaktniederlage (1:3 beim LASK) gelassen. "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, es war für alle das erste Spiel. Rapid ist gegen Ried auch schwer in die Gänge gekommen. Jeder muss erst einmal den Rhythmus in der Meisterschaft finden." Gegen die Hütteldorfer müsse aber eine Leistungssteigerung her. "Wir wollen was mitnehmen. Es ist das erste Heimspiel der Saison. Rapid bringt sicher seine Fans mit und wir hoffen, dass unsere kommen und es eine tolle Atmosphäre wird", meinte der 62-jährige Coach, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.