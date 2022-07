Der Bundesligaauftakt rückt für Austria Klagenfurt näher. Zum Einstieg einmal eine untypischere Frage. Was ist für Sie ein absolutes No-Go?

PETER PACULT: Wenn sich jemand so aufführt, dass die ganze Mannschaft drunter leidet, was auch immer das sein mag. Wenn jemand mit mir nicht zurecht kommt, habe ich kein Problem, aber wenn jemand etwas ins Team hineintreibt, das geht gar nicht. Darauf passe ich höllisch auf. Und empfehlenswert ist es nicht, wenn jemand ständig diskutiert, wobei ich sagen muss, dass sich diese Aktionen eigentlich gelegt haben.