Nach einem 3:1-Sieg gegen den WAC blieb Hansa Rostock im Rahmen ihres Trainingslagers in Österreich auch gegen die Austria Klagenfurt ungeschlagen. Die beiden Mannschaften trennten sich am Samstag in Seeboden torlos. Kurios: Weil der Linienrichter auf dem Weg zum Spiel im Stau stand und zu spät kam, musste bis zu seiner Ankunft ein Zuschauer aushelfen.

Trainer Peter Pacult schickte zwei Mannschaften auf das Feld. Den Anfang machten Phillip Menzel, Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher in der Abwehr, Christopher Cvetko, Andy Irving und Christopher Wernitznig im Mittelfeld sowie Florian Rieder und Florian Jaritz auf den Flügeln und Markus Pink im Sturmzentrum. Nach dem munteren Start hielten sich beide Teams in der Anfangsphase mit Offensiv-Aktionen zurück, fast alles spielte sich im Mittelfeld ab. Rieder verzeichnete nach gut einer halben Stunde die beste Chance für die Violetten.

Im zweiten Durchgang kamen Marco Knaller, Testpilot Lukas Hupfauf, Kosmas Gkezos, Nikola Djoric, Maxi Moreira, Gastspieler Sinan Karweina, Turgay Gemicibasi, Moritz Berg, Lukas Fridrikas, Patrick Hasenhüttl und Testpilot Fabrice Hartmann zum Einsatz. In der Schlussphase drehten die Violetten noch einmal auf, drängten auf den Siegtreffer. Hasenhüttl scheiterte mit einem Lupfer, Karweina setze den Ball knapp am Kreuzeck vorbei.

Das nächste Testspiel steht Mittwoch (18.30 Uhr) beim SV Moosburg aus der 1. Klasse C am Programm.