Licht und Schatten gab es beim ersten Testspiel der Klagenfurter Austria in Feldkirchen gegen Osijek. In Hälfte eins agierte das Team von Peter Pacult agil, scheiterte auch immer wieder am gegnerischen Keeper. Christopher Cvetko sorgte zudem mit einem Traumtor per Weitschuss für das zwischenzeitliche 1:1. In Hälfte zwei riss der Faden der Waidmannsdorfer, die bis auf Michael Blauensteiner und Phillip Menzel in der Pause komplett durchwechselten. Erstmals in Violett lief dabei Christopher Wernitznig in Hälfte eins auf, der wie folgt resümierte: „Ich habe mich gleich gut zurecht gefunden, auf der 8er-Position fühle ich mich auch wirklich wohl. Schon seit damals Christian Ilzer zum WAC kam, wurde ich mit dieser Position bekleidet. In der ersten Hälfte haben wir ein recht gutes Spiel gemacht, waren kompakt und auch der Ball ist gelaufen, in Halbzeit zwei wurden wir eiskalt bestraft.“

Testspielergebnisse seien aber nicht über zu bewerten, „die Erkenntnisse spielen da eine größere Rolle. Außerdem ist noch viel Zeit, um die Dinge besser zu machen. Wir wissen worauf wir achten müssen“, sagt der Routinier, der sich sofort gut einfügte: „Ich hatte keine Probleme, wurde toll aufgenommen von der Truppe. Ich habe mich gar nicht wirklich als Neuzugang gefühlt.“

Bereits am Montag bittet Pacult seine Truppe wieder auf den Trainingsplatz, am Ende einer weiteren anstrengenden Vorbereitungswoche steht am Samstag (16 Uhr) in Seeboden der nächste Test gegen Hansa Rostock. „In der Vorbereitung muss es hart zugehen, davon hast du dann länger etwas, kannst bis in den Winter davon zehren. Unter dem Trainer ist es auch sehr zielorientiert, weil Peter Pacult ein direkter Typ ist, der Sachen klar anspricht“, schildert Wernitznig. Die Vorfreude auf die Liga und speziell das Duell mit einem Ex-Mitspieler ist groß: „Ich freue mich extrem auf Rapid und den 'Sole' (Michael Sollbauer, Anm.). Da gibt's dann keine Freundschaft, ich will gewinnen.“

Starkes Debüt von Sollbauer in grün-weiß

Sollbauer, der als WAC-Rekordspieler zuletzt ausgerechnet von Wernitznig überholt wurde, debütierte beim neuen Klub übrigens zeitgleich. In den zweiten 45 Minuten führte der Innenverteidiger Rapid zu einem 3:1 (0:0) bei Regionalligist Neusiedl. Guido Burgstaller stand noch nicht im Kader, dafür gab Ex-Klagenfurter Patrick Greil eine stabile Leistung in Hälfte eins ab. „Sie haben ihre Stärken voll eingebracht, die Eindrücke sind sehr positiv“, gab es Lob von Trainer Ferdinand Feldhofer.

Und Sollbauer teilt die Freude auf ein Wiedersehen mit Neo-Austrianer Wernitznig: "Der 'Wuschi' und ich stehen natürlich in Kontakt, ich freue mich total auf die Partien gegen Klagenfurt. Die werden genau so etwas besonderes wie Spiele gegen den WAC."