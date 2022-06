Licht und Schatten gab es beim ersten Testspiel der Klagenfurter Austria in Feldkirchen gegen Osijek. In Hälfte eins agierte das Team von Peter Pacult agil, scheiterte auch immer wieder am gegnerischen Keeper. Christopher Cvetko sorgte zudem mit einem Traumtor per Weitschuss für das zwischenzeitliche 1:1. In Hälfte zwei riss der Faden der Waidmannsdorfer, die bis auf Michael Blauensteiner und Phillip Menzel in der Pause komplett durchwechselten. Erstmals in Violett lief dabei Christopher Wernitznig in Hälfte eins auf, der wie folgt resümierte: „Ich habe mich gleich gut zurecht gefunden, auf der 8er-Position fühle ich mich auch wirklich wohl. Schon seit damals Christian Ilzer zum WAC kam, wurde ich mit dieser Position bekleidet. In der ersten Hälfte haben wir ein recht gutes Spiel gemacht, waren kompakt und auch der Ball ist gelaufen, in Halbzeit zwei wurden wir eiskalt bestraft.“