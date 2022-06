Gegen den von Nenad Bjelica betreuten kroatischen Erstligisten und Europacup-Starter NK Osijek gab es im ersten Testspiel für Austria Klagenfurt in Feldkirchen nichts zu holen. Nach frühem Rückstand gelang Christopher Cvetko in der 31. Minute zwar der Ausgleich, in Hälfte zwei komplettierte Ex-WAC-Kicker Mihret Topcagic einen Osijek-Doppelschlag zum 3:1 und besiegelte den Sieg der Kroaten (67.). Am Ende setzte es vor 350 Zuschauern noch das 1:4. Kommenden Samstag kommt Hansa Rostock zum nächsten Probelauf nach Seeboden.

Am Sonntag geht es für den WAC ins Trainingslager nach Maria Alm. Dort geht es nächsten Samstag gegen den deutschen Zweitligisten Holstein Kiel. Am 6. Juli kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit dem GAK rund um Ex-Leitwolf Michael Liendl. Ob der von Sturm umworbene Abwehrchef Dominik Baumgartner den Weg in den Mannschaftsbus findet, darauf darf man gespannt sein. Der Klub plant jedenfalls damit, dass Baumgartner mitfährt.