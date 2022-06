Mit der Insolvenz von Türkgücü München war Andy Irving plötzlich vereinslos und konnte sich in Waidmannsdorf fit halten. Jetzt wurde der Schotte fix verpflichtet. Einen Tag vor dem Trainingsauftakt wurde am Sonntag der Dreijahresvertrag unterzeichnet. "Wir sind total happy, dass wir diesen Transfer trotz namhafter Konkurrenz realisieren konnten. Das ist ein Bursche, der den Rhythmus bestimmen, den letzten Pass spielen und im Abschluss selbst gefährlich werden kann", sagt Sportdirektor Matthias Imhof. Demnach waren auch Karlsruhe und Paderborn hinter dem Mittelfeldspieler her.

Irving soll die durch den Abgang von Patrick Greil zu Rapid entstandene Lücke im Mittelfeld schließen. "Schon als Gastspieler habe ich mich in der Mannschaft sofort wohlgefühlt, die Jungs waren sehr offen und haben mich in der Gruppe aufgenommen. Das war sicher auch ein Grund dafür, dass ich mich für die Austria entschieden habe", sagt Irving.