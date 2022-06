Bevor es kommenden Freitag mit den Sportuntersuchungen bei Bundesligist Austria Klagenfurt losgeht, genießt der frisch gebackene Papa, Christopher Wernitznig, die Zeit mit Töchterchen Kaia (53cm/3934g), die am 5. Juni in Villach auf die Welt kam. "Meine Frau Lisa und sie sind seit ein paar Tagen daheim. Jetzt heißt es sich zuhause einzugewöhnen, wir gehen viel spazieren. Es ist eine wunderschöne Zeit und wir meistern das alles ganz gut", erzählt der 32-Jährige, der beim Nachwuchs seiner Schwester bereits im Vorfeld Windeln wechseln üben konnte. "Funktioniert alles schon top. In der Nacht bin ich meistens dran", grinst der Neuzugang der Violetten.