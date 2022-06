Vor dem Testspielkracher gegen Southampton (18. Juli) testet die Austria Klagenfurt in der Wörthersee Arena gegen eine Kärntner Auswahl. "Das ist ein Dankeschön an die Vereine aus der Region, die uns im Winter und Frühjahr auf ihren Plätzen haben trainieren lassen", sagt Sprecher Matthias Linnenbrügger. Die Kicker von St. Veit, Moosburg und dem ASK dürfen sich also am 9. Juli auf ein Duell mit einem Bundesligisten freuen. Am 25. Juni treffen die Waidmannsdorfer in Feldkirchen auf den NK Osijek.