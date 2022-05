1. Halbzeit: Klagenfurt wolle kein Partygast sondern ein Gegner sein, das schickten die Austrianer schon vor dem Bundesliga-Abschlussduell bei Salzbug voraus. Und die Kärntner präsentierten sich auch zu Beginn mutig, zeigten wenig Respekt. So klopfte nach einem Wöber-Patzer Florian Jaritz schon nach drei Minuten erstmals beim Bullen-Tor an. Lennart Moser, der im Klagenfurt-Tor zum Abschied noch einmal ran durfte, musste nach gut acht Minuten erstmals gegen Karim Adeyemi zupacken. Auch wenn Salzburg die Feldüberlegenheit für sich beanspruchte, bis zum Strafraum auch oft sehenswert kombinierte, blieben die großen Chancen für Zlatko Junuzovic und Co. zunächst aus. Nach einer knappen halben Stunde wurde Moser bei einem Solet-Weitschuss erstmals zu einer echten Flugeinlage gezwungen. In der Schlussphase der ersten Hälfte wurden die Bullen konreter, so hämmerte Junuzovic in seinem letzten Spiel für Salzburg die Kugel zweimal über die Latte (38., 41.).