Zehn Spieler werden Aufsteiger Austria Klagenfurt verlassen. Welcher Abgang schmerzt Ihnen am meisten?

Peter Pacult: Man muss es so nehmen, wie es kommt. Patrick Greil war ablösefrei zu haben. Rapid bekommt mit ihm einen tollen Spieler, der seinen Zenit, meiner Meinung nach, noch nicht erreicht hat. Wenn man seinen Sprung von früher kennt, dann ist viel möglich und er kommt völlig zurecht zu einem sehr guten Verein. Und bei Leihspieler wie beispielsweise Timossi, der Bayern München gehört, war es aufgrund seiner starken Performance absehbar. Da haben einige deutsche Klubs ein Auge auf ihn geworfen. Wenn Leihspieler in dieser Form ihren Weg gehen, dann sind sie für uns schwer erreichbar mehr. Aber Alex hat uns dementsprechend sehr geholfen. Und der eine oder andere hat sich vielleicht nicht so entwickelt, wie man es sich erhofft hätte.