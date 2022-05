Ramadhani drückt seinen "Violetten" im Stadion die Daumen

Am 15. Mai empfängt Austria Klagenfurt um 17 Uhr im Wörthersee-Stadion im Bundesliga-Hit Austria Wien. Auf der Tribüne werden prominente Daumendrücker sitzen. So kehrt Kassim Ramadhani wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück.