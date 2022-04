Austria-Goalgetter Markus Pink sorgte im letzten Saisonderby für einen sehenswerten Doppelpack. Zwölf Treffer hat der Stürmer nun auf seinem Konto, liegt in der Torschützenliste auf Rang zwei hinter Salzburgs Karim Adeyemi. Kurz nach diesem Duell stellte sich heraus, dass der 31-Jährige vor der Begegnung mit starken Magenschmerzen zu kämpfen hatte. Eine Infusion war die Folge. „Es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Es war eine Kombi aus Magenkrämpfe und Magenstechen. Am Anfang war es okay, doch mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mir die Substanz fehlt. Das 2:2 gab noch Kraft, und ich habe echt kein Problem damit, über die Grenzen zu gehen oder mit Schmerzen zu spielen, aber es ging nicht mehr“, unterstreicht Pink und hofft auf eine schnelle Erholung.