Was so eine Wette nicht alles bewirken kann. „Zwei meiner Freunde meinten, dass sie sich eine Glatze rasieren lassen, wenn ich genau im Derby ein Kopfballtor schieße. Die Chancen waren also gering, aber es ist mir geglückt. Ab jetzt müssen wir öfter wetten“, grinst der Siegestorschütze zum 2:1, Florian Jaritz. Der Moosburger geigt im Saisonfinish so richtig auf. In seiner Jugend allerdings hatte er sportlich oft sehr hart zu kämpfen. Nach drei Jahren in der Akademie war Schluss. „Ich hatte kein leichtes Standing bei Trainern, war ein echtes Zniachtl, auch wenn man es mir nicht mehr ansieht. Ich bin als zu klein und zu schmächtig abgestempelt worden. Sie haben nie auf mich gesetzt und meinten, ich sollte mir eine andere Sportart suchen. Nichtsdestotrotz war es eine Phase, die mich enorm geprägt hat und jetzt kann ich behaupten, es ist die richtige Sportart. Ich habe es so manchen gezeigt, das macht mich stolz“, erzählt der Austria-Kicker, auf dessen Talent man bei den Amateuren aufmerksam wurde. Unterdessen ist er zu einem flinken Allrounder avanciert.