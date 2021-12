Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rep spielte bereits für die Austria ©

Die Austria Klagenfurt holt einen früheren Publikumsliebling nach Waidmannsdorf zurück. Rajko Rep wird die Violetten schon im weiteren Verlauf der Saison 2021/22 in der Bundesliga verstärken und steigt mit Beginn der Winter-Vorbereitung im Jänner ins Teamtraining ein. Der 31-jährige Slowene kommt ablösefrei vom rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sfântu Gheorghe und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

„Mit Rajko bekommen wir einen Spieler dazu, der offensiv sehr variabel einsetzbar ist, sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln. Er hat seine Qualität in Slowenien und Österreich über einen längeren Zeitraum nachgewiesen, wird unserem Kader auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Rep spielte in seiner Heimat für NK Celje, NK Maribor und ND Mura, schloss sich Anfang 2014 dem damaligen Drittligisten Austria Klagenfurt an, stieg mit dem Team in die 2. Liga auf. Daran war der 1,77-Meter-Mann mit 13 Treffern sowie vier Tor-Vorlagen in 37 Einsätzen maßgeblich beteiligt, spielte sich in die Herzen der Fans. Mit dem Zwangsabstieg schloss er sich im Sommer 2016 dem LASK an, zwei Jahre später dem TSV Hartberg.

Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer nach Rumänien lief es nicht rund für Rep, wegen einer Verletzung absolvierte er nur fünf Partien in der Qualifikation zur Europa Conference League und in der Meisterschaft für Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Zuvor hatte der Mittelfeld-Allrounder zwölf Tore und 14 Assists in 109 Spielen in der Prva Liga sowie 23 Treffer und 21 Tor-Vorlagen in 107 Partien der österreichischen Bundesliga verbucht.

Im November 2019 feierte Rep in der WM-Qualifikation gegen Polen sein Debüt im slowenischen Nationalteam, kam später in der UEFA Nations League in den Duellen mit Griechenland, Kosovo und Moldawien sowie einem Test gegen San Marino zum Einsatz. 44 Mal lief er für die Junioren-Mannschaften seines Landesverbandes auf.

„Ich bin total glücklich, zurück in Waidmannsdorf zu sein und wieder für die Austria Klagenfurt spielen zu dürfen. Der Verein hat sich in den beiden zurückliegenden Jahren positiv entwickelt, über den Aufstieg in die Bundesliga hatte ich mich sehr gefreut. Die Mannschaft verfügt über großes Potenzial und ich werde mich immer voll reinhauen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, vor unseren Fans im Wörthersee-Stadion aufzulaufen“, sagt Rep.